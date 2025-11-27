Türkiye Gazetesi
Dünya Kupası yolunda ilk maç: 12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'nda kBosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı karşılaşmaların 12 kişilik kadrosu netleşti.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
- 12 Dev Adam, 27 Kasım'da Bosna Hersek ile, 30 Kasım'da İsviçre ile oynayacak.
- Maçlar sırasıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ve İsviçre deplasmanında oynanacak.
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
12 Dev Adam, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
Şehmus Hazer
Yiğitcan Saybir
Sertaç Şanlı
Yiğit Arslan
Tarık Biberoviç
Onuralp Bitim
Berk İbrahim Uğurlu
Furkan Korkmaz
Ercan Osmani
Erkan Yılmaz
Kenan Sipahi
Ömer Faruk Yurtseven
Bizi Takip Edin
YORUMLAR