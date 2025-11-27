A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'nda kBosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı karşılaşmaların 12 kişilik kadrosu netleşti.

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

12 Dev Adam, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Şehmus Hazer

Yiğitcan Saybir

Sertaç Şanlı

Yiğit Arslan

Tarık Biberoviç

Onuralp Bitim

Berk İbrahim Uğurlu

Furkan Korkmaz

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Kenan Sipahi

Ömer Faruk Yurtseven

