A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "EuroBasket finalistisiniz ama Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağınız garanti değil. FIBA ​​bu programla devam etmekte ısrar ederse bu saçma olacaktır" dedi.

Ergin Ataman, takımı Panathinaikos AKTOR'un Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı başantrenör, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) final oynamasına rağmen eleme maçları yapmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirtti.

Ergin Ataman

"EUROBASKET FİNALİSTİYİZ AMA DÜNYA KUPASI GARANTİ DEĞİL"

FIBA'nın bu uygulamasının tuhaf olduğunu vurgulayan Ataman, "EuroBasket finalistisiniz ama Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağınız garanti değil çünkü artık farklı bir kadroyla oynayacaksınız. Ayrıca bu dönemde aynı oyunculara sahip olmayacağım. Kumar oynamak gibi. FIBA ​​bu programla devam etmekte ısrar ederse bu saçma olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Milli Takımı'na da turnuvada başarılar dileyen 59 yaşındaki başantrenör, "EuroBasket şampiyonları ve finalistleri Dünya Kupası yerleri için ikinci sınıf takımlarla karşılaşmalı" şeklinde konuştu.

GÖKHAN KARATAŞ

