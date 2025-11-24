Basketbol Avrupa Ligi'nde 13'üncü haftanın perdesi 25 Kasım Salı günü açılacak. Fenerbahçe Beko, yarın Virtus Bologna'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise 26 Kasım Çarşamba günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 13'üncü hafta maçları 25 Kasım Salı ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Geride kalan 12 maçta aldığı 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile haftaya 8'inci sırada giren Fenerbahçe Beko, yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

Bu sezon 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 15'inci sırada yer alan Anadolu Efes, Fransa ekibi çarşamba günü Salle Gaston Medecin'de Monaco'ya konuk olacak.

Anadolu Efes, EuroLeague'de 5 galibiyet ve 7 yenilgi aldı

Basketbol Avrupa Ligi'nde haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

25 Kasım Salı

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)

20.45 Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

26 Kasım Çarşamba

20.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 Barcelona (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

