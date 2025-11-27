Anadolu Ajansı
Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga! Yaralılar var
Ankara Adliyesi önünde çocuk mahkemesindeki bir duruşmanın ardından iki taraf arasında bıçaklı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde çocuk mahkemesindeki davanın tarafları arasında duruşma sırasında tartışma çıktı. İki aile, duruşmadan çıktıktan sonra adliye binası önünde kavgaya tutuştu.
5 KİŞİ YARALANDI
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve Cavit D. bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırırken, yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
