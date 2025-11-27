TRT’nin dijital platformu Tabii Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi heyecanını ekranlara taşıyor. Futbolseverler ise “TRT Tabii ücretli mi, Tabii Spor nereden ve nasıl izlenir?” sorularına cevap arıyor.

TRT Tabii ücretli mi, Tabii Spor nereden ve nasıl izlenir?

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT’nin dijital platformu Tabii Spor, ücretli olarak hizmet veriyor. Öte yandan, Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları sadece Türkiye’de ücretsiz olarak izlenebiliyor.

TABİİ SPOR NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Tabii Spor’a akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı TV’ler üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar "www.tabii.com" adresi üzerinden veya Google Play ve App Store’dan Tabii uygulamasını indirerek üyelik oluşturabiliyor. Premium pakete geçenler, Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarındaki maçları HD kalitede izleyebiliyor.

