Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı, önce park halindeki araca çarptı, ardından demir bariyerleri aşarak bir evin çatısına çıktı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Mahallede büyük şaşkınlık! Kontrolden çıkan araç evin çatısına oturdu

EVİN ÇATISINA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Gamze G. idaresinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Ardından durmayan otomobil, kaldırıma çıkarak demir bariyerleri aşarak bir evin çatısına çıktı.

YARALANAN OLMADI

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

