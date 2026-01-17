Güngören’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesi ve sevenleri taziye evinde bir araya geldi. Acılı annenin halası, küçük yaştaki saldırganın ömür boyu ceza almasını isteyerek adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Güngören’de 14 Ocak günü meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bir kafeden çıktıktan sonra başlayan tartışma sırasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

SELAMİ YILDIZ'DAN ZİYARET

Olayın ardından Atlas Çağlayan’ın ailesinin evinde taziye kabulü gerçekleştirildi. Aile yakınları ve sevenler, acılı aileye destek olmak için bir araya gelirken, evde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da taziye evine gelerek aileyi ziyaret etti.

Acılı annenin halası Şaziye Pamuk, yaşanan olayın oluşturduğu derin acıyı dile getirerek, “15 yaşındaki caniler 5 yıl hapiste yatıp salınmasın, ömür boyu orada çürüsün. Benim canımı aldı, yavrumu yaktı, bizi yaktı. Bir kişiyi öldürmedi, bütün bir aileyi öldürdü” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül de Güngören’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti

"NEFES ALIRKEN SUÇLU HİSSEDİYORUZ"

Pamuk, ayrıca ailenin günlük yaşamının artık normalleşmediğini belirterek, “Biz yemek yiyemiyoruz, su içemiyoruz, nefes alırken kendimizi suçlu hissediyoruz. Ne kadar çabuk Meclis’ten bu kararlar çıkarsa bizim için o kadar iyi olur. Belki bir nebze içimize su serpilir. Biz adalet istiyoruz” dedi.

Acılı hala, Çağlayan’ın sevecen ve düzgün bir çocuk olduğunu vurgulayarak, “Yavrum çok sevecendi, çok düzgün bir çocuktu. Allah’ım, elleri kırılsın. Biz büyük bir aileyiz, hep beraber yaşıyoruz, çocuklarımız hep beraber büyüyor” şeklinde konuştu.

