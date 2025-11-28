Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus’ın dünya genelindeki tüm A320 uçakları için yayımladığı Operatör Uyarı Bildirimi doğrultusunda THY filosundaki 8 A320’nin incelemeye alındığını açıkladı. Üstün, gerekli talimat ve yazılım güncellemeleri tamamlandıktan sonra uçakların güvenli şekilde yeniden hizmete döneceğini, operasyonların ise kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir" açıklamasını yaptı.

THY: A320’LER TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE EMNİYETLİ HİZMETE DÖNECEK

THY İletişim Başkanı Üstün, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası