Ramazan Bayramı öncesinde gurbette yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etti. Kentteki caddelerde oluşan insan seli görüntülendi.

İl dışında yaşayan Sivaslıların Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine dönüşü kentteki hareketliliği artırdı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan binlerce Sivaslı, bayram tatilini geçirmek üzere Sivas’a geldi.

ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Bayram öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Kıyafet, tatlı ve bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler mağazalarda ve tezgâhlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle işlek caddelerde kurulan tezgâhlar yoğun ilgi gördü. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi. Cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık, dron ile havadan görüntülendi.

Burası ne Taksim ne de Kadıköy! Memleketlerine akın ettiler, caddeler doldu taştı

"BURASI TAKSİM SOKAKLARINI ANDIRIYOR"

İstanbul’dan bayram tatili için Sivas’a gelen Volkan Kaplan, çarşının çok kalabalık olduğunu belirterek, "İstanbul'da yaşıyoruz ve memleketimiz Sivas'a bayram ziyareti için geldik. Bugün büyük bir kalabalık var. İnsanlar alışveriş yapıyor, biz de bayram alışverişi için çıktık. Bayramda özellikle bizim gibi gurbetteki vatandaşlar memleketlerine gelmek için can atıyorlar. Biz de onlardan bir tanesiyiz.

Memleketimizi böyle kalabalık ve canlı görmek bizim için de çok güzel. Şu anda sokaklarda iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık var. Çok kalabalık ve herkeste büyük bir bayram coşkusu var. Burası adeta Beyoğlu, Taksim sokaklarını andırıyor" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası