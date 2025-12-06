11. Yargı Paketi’nin kapsamı değişti. Cinsel saldırıya tahliye yok. Çocuk istismarcıları ile kadın cinayeti işleyenler de cezaevinde kalacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunulan ve bu hafta da Meclis Adalet Komisyonunda görüşülen 11’inci Yargı Paketi’nde önemli bir değişiklik yapıldı. Cezaevlerinde Covid-19 tedbirlerinden kaynaklı olarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ilgili madde yeniden düzenlendi.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla paketten cinsel saldırı ile kadın cinayetleri suçlarının çıkarılması için önerge verdi. Önergeyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişilere, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye kapsamı dışına çıkarıldı.

Komisyon’da kabul edilen önergeyle birlikte, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de kapsam dışında bırakıldı. Cezaevlerinde cinsel saldırıdan 6 bin, kasten öldürmeden ise 95 bine yakın hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

Kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle AK Parti’de infaz düzenlemesinin kapsamının daraltılması için çalışma yapılmış, hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmuştu. Erdoğan’ın onayını alan önerge iki gün süren komisyon görüşmeleri sırasında muhalefetle görüşülerek son hâline geldi.

YILBAŞINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

11’inci Yargı Paketi, komisyon aşamasında iki gün süren mesainin ardından önceki gece kabul edildi. Paketin görüşmelerine Bütçe Kanunu müzakerelerinden sonra başlanacak.

Paketin aralık sonunda yasalaşması hâlinde tahliyelerin yılbaşına yetişmesi bekleniyor.

