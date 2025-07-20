'Ayşe tatile çıktı', tarih değişti! Şehit kanıyla yazılan zafer: Kıbrıs Barış Harekatı'nın en çarpıcı görüntüleri

Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerini korumak amacıyla başlattığı ve adanın yüzde 37’sinin Türk kontrolüne geçtiği tarihi bir dönüm noktası oldu. Harekatın en çarpıcı anları İngiliz gazeteci Michael Nicholson’ın kamerasına yansıdı.

Akdeniz'in incisi Kıbrıs, tarih boyunca stratejik konumuyla büyük güçlerin iştahını kabarttı. Osmanlı'nın 1571'de fethettiği ada, 1878'de İngilizlere kiralansa da asla unutulmadı. Vatan parçası, 20 Temmuz 1974'te yazılan bir destanla yeniden tarih sahnesine çıktı.

Osmanlı İmparatorluğu, 1878 yılında Berlin Kongresi’nin ardından Kıbrıs’ın yönetimini geçici olarak İngiltere’ye bırakmıştı. Bu dönemden itibaren Rumlar, ada üzerinde Yunanistan’la birleşmeyi esas alan taleplerini sıkça dile getirmeye başladı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında bu talep daha da somutlaştı. Rum temsilciler, İngiliz Yüksek Komiserliği'ne sundukları mektuplarda, Müslüman halkın haklarının İngiltere güvencesinde kalması şartıyla adanın Yunanistan’a devrini istediler.

Bu çağrılara cevap veren İngiltere, 1915 yılında Yunanistan’a Kıbrıs’ı teklif etti. Ancak teklif, Atina yönetiminin savaşa katılmak istememesi nedeniyle geçersiz kaldı.

KANLI NOEL KATLİAMLARI

Rumların "Enosis" hayaliyle 1963'te başlattığı "Kanlı Noel" katliamları, Kıbrıs Türklerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te Makarios'u devirerek adayı Yunanistan'a bağlama girişimi, Türkiye'yi harekete geçirdi.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başlattığı harekat, 20 Temmuz sabahı şafak vakti Türk askerinin adaya ayak basmasıyla tarihe geçti.

Havadan ve denizden eş zamanlı yapılan çıkarma operasyonunda Türk ordusu, Kıbrıslı mücahitlerle omuz omuza çarpıştı. Rum milislerin geri çekilirken Taşkent, Atlılar ve Muratağa'da yaptığı katliamlar, harekâtın ne kadar haklı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

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Toplu mezarlardan çıkarılan masumların kimlik tespitleri bugün bile devam ediyor.

21 GÜN SÜREN KANLI HAREAKAT

21 gün süren harekât sonunda adanın yüzde 37'si Türk kontrolüne geçti. 498 şehit verilse de Kıbrıs Türk halkı artık güvenli bölgedeydi. Bu zafer, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşuna giden yolu açtı. Rauf Denktaş'ın liderliğinde ilan edilen KKTC, Türkiye'nin garantörlüğünde varlığını sürdürüyor.

Barış Harekâtı, sadece bir askeri operasyon değil, Anadolu'nun kucağına düşen evladını kurtarma mücadelesiydi. Bugün KKTC bayrağının dalgalanması, şehitlerin kanıyla yazılan bu destanın en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

EN ÇARPICI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tarihi Kıbrıs Barış Harekatı'nın, en çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz ITN televizyonunun muhabiri Michael Nicholson, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başlayacağını Londra’dan gelen bir telefonla öğrendi.

Sabaha karşı Girne’ye doğru yola çıkan Nicholson, Lefkoşa’yı geçtikten sonra Türk uçaklarının tarihi hareket anlarını görüntülemeye başladı.

Nicholson, o anları, “Saat 6’yı 4 dakika geçiyor... İlk dalga arkamızda” sözleriyle kayda alırken, paraşütçü askerlerle karşılaşarak selamlaştı.

Görüntüler, tarihi harekatın en çarpıcı detaylarını gün yüzüne çıkardı.