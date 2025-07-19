Tarihi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve bazı projelerin açılışını yapmak üzere 21 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Temmuz Pazar günü, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek "Barış ve Özgürlük Günü" etkinliklerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret edecek.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR AÇIKLADI

Ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenlerine de katılacak. Ziyarete ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı.

Kıbrıs, onlarca yıldır Türk ve Rum tarafları arasında çözülemeyen bir sorunla karşı karşıya. 1960’lı yılların başında başlayan etnik çatışmalar, Türklerin güvenlik nedeniyle adada oluşturulan çeşitli bölgelere çekilmesine neden oldu.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

1974 yılında Yunanistan destekli darbenin ardından Türkiye, garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türk halkını korumak amacıyla askeri müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

Son yıllarda kesintili şekilde devam eden barış süreci, 2017 yılında İsviçre’de Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık garantörlüğünde yürütülen görüşmelere rağmen sonuçsuz kalmıştı.

Öte yandan, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılan Rum yönetimi, aynı yıl Kıbrıs sorununa çözüm getirmeyi amaçlayan BM planını tek taraflı olarak reddetmişti.