5+1 görüşmeleri gerilimle başladı! KKTC lideri Ersin Tatar'ın hamlesi Rumları çileden çıkardı

Kıbrıs meselesine dair yılın en kritik diplomatik buluşması daha ilk dakikalarda tansiyonu yükseltti. Birleşmiş Milletler merkezinde düzenlenen 5+1 formatındaki genişletilmiş Kıbrıs görüşmeleri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın güçlü mesajları ve beklenmedik temasıyla adeta alev aldı.

Kıbrıs meselesine ilişkin yılın ikinci genişletilmiş toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen akşam yemeğiyle başladı.

Katılımcılar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Rum lider Nikos Christodoulides ve garantör ülke temsilcileri yer aldı.

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"İZOLASYON SON BULMALI"

Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte yaptığı değerlendirmede, 1964’ten bu yana süren haksız izolasyonun sona ermesi gerektiğini belirtti. Tatar’ın Perşembe günü düzenlenecek ikinci tur görüşmelerde, Kıbrıslı Türklere uygulanan kısıtlamalara son verilmesine yönelik öneriler sunacağı aktarıldı.

Tatar, “Adada iki halk varsa ve çözüm isteniyorsa, siyasi eşitliğe ve statü eşitliğine dayalı bir yol haritası belirlenmeli” diyerek Kıbrıs Türk halkının iradesinin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

FİDAN'DAN NET MESAJ: EMPATİ AMA TESLİMİYET YOK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çözüm sürecine yapıcı yaklaştığını belirtti. “Her iki toplumun da yararına olacak yapıcı bir formül arıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bu konudaki vizyonu nettir: Kazan-kazan formülü. Türklerin yok sayıldığı hiçbir çözüm modelini kabul etmeyiz” dedi.

Fidan ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ilerleme arzusunu dile getirirken, bu gelişmelerin Kıbrıs meselesinde adil adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TATAR-YERAPETRİTİS SAMİMİYETİ, RUM TARAFINI RAHATSIZ ETTİ

Yemek öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’in KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’la samimi bir şekilde tokalaşması, Rum heyeti içerisinde dikkat çekici bir gerilime neden oldu. Rum Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Papadopoulos’un tepki göstererek yüzünü çevirmesi, Rum medyasında da geniş yer buldu.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, adadaki statükonun sürdürülemez olduğunu ve güven artırıcı önlemlerin masada olduğunu ifade etti. Guterres, “Barış söylemleri, bölücü söylemlerin gölgesinde kalmamalıdır” dedi.

Öte yandan Christodoulides, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede Türkiye-AB ilişkilerine dikkat çekerek, bu ilişkilerin ilerleyebilmesi için “Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin taahhütlerine uyması gerektiğini” savundu.