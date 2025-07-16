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New York’ta Kıbrıs konulu gayriresmi zirve başlıyor... Türkiye’den geri adım yok: İki devletli çözüm

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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New York’ta Kıbrıs konulu gayriresmi zirve başlıyor... Türkiye’den geri adım yok: İki devletli çözüm
Kıbrıs, Türkiye, KKTC, New York, BM, Antonio Guterres, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı Kıbrıs konulu gayriresmî toplantı New York’ta başlıyor. Hiçbir suretle müzakere süreci niteliği taşımayan toplantıda Türkiye iki devletli çözüm anlayışından geri adım atmayacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmî toplantı New York’ta bugün başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı toplantı serisi iki gün sürecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kıbrıs meselesinde gelecek döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, hiçbir surette “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” veya “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı” niteliği taşımıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde düzenlenecek toplantıda taraflar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek.
Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının, New York’taki toplantıda Ada’daki iki taraf arasında bir iş birliği kültürünün gelişmesini sağlayıcı adımların atılabilmesini arzu ettiğine dikkat çekti. Görüşmelerin, Ada’daki iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet etmesinin beklendiğine işaret ediliyor.

Cenevre’de 27-29 Nisan 2021’de düzenlenen gayriresmi 5+BM formatlı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair yeni vizyonunu (iki devletli çözüm) ortaya koymuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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