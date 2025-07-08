Avrupa parlamentosu milletvekili Türkiye’den talimat mı aldı? Rumlar çılgına döndü! KKTC harekete geçti

Güney Kıbrıs’ta büyük kriz: Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayiotou’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı röportaj adada siyasi deprem etkisi gösterdi. Rum hükümeti ve partiler Panayiotou’yu “Türk propagandasına hizmet etmekle” ve “Türkiye’den talimat almakla” itham etti.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayiotou’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı röportaj Rum tarafında büyük yankı uyandırdı.

Panayiotou'nun "Kimsenin Tanımadığı Bir Devletin Lideri - Ersin Tatar" başlıklı videosu İngilizce YouTube kanalında yayınlanınca, Rum siyasi partileri ve hükümet kanadı sert tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, röportajın "propaganda aracı" olarak kullanılabileceğini ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal edebileceğini öne sürdü.

PANAYİOTOU'DAN KARARLI MESAJ: GERİ ADIM YOK

Gelen eleştirilere rağmen Panayiotou, geri adım atmadı ve kararının arkasında durdu. Rum medyasında çıkan haberlere göre Panayiotou, yayınladığı video açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu tartışmayla iki tarafın birbirini biraz daha iyi anlayabileceğini düşündüm. Ancak öyle görünüyor ki bazıları için önemli olan konu değil, ilgili kişiler ve protokoldür."

CUMHURBAŞKANI TATAR NE DEDİ?

Röportajda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve tarihsel hafızasını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kıbrıslı Türk’üm. Bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Dilim, dinim, kültürüm, geçmişim beni gerçek bir Kıbrıs Türkü yapıyor. Kim olduğumdan hiç şüphem olmadı."

1963 olaylarına ve geçmişte yaşanan şiddet dönemlerine de değinen Tatar, o yıllarda yaşanan saldırıları hatırladığını söyledi ve Kıbrıs’ın acı dolu tarihinde yaşananları anlattı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Panayiotou’nun soruları arasında Kıbrıs’taki çözüm modeli de yer aldı. Röportajda Ersin Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu savundu ve bunun Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun tek yol olduğunu dile getirdi.

Tatar, Türkiye’nin desteğini alarak Kıbrıs Türk halkının haklarını ve egemenliğini korumaya kararlı olduklarını belirtti.

"DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN"

Röportajda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği desteğin önemini vurguladı. Türkiye'nin sadece askeri değil, ekonomik ve stratejik anlamda da adanın geleceği için kritik bir rol oynadığını belirtti.

"Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olduğuna, daha da güçlendirilmesi gerektiğine, gelecek için bir umut olması gerektiğine inanıyor. İkinci bir Türk Kıbrıs için değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki askeri ve ekonomik çıkarları için de."

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik öneme de dikkat çeken Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi Türkiye ile. Diğer tüm ülkeler daha azına sahip. Kuzeydeki Türk deniz devleti, enerji potansiyeli olan denizler ve askeri, ekonomik ve diğer çıkarlar açısından kritik bir değere sahip."

Kıbrıs'ın stratejik konumunu da öne çıkaran Tatar, "Dünyanın ortasında çok kritik bir yer. Avrupa anakarasına sadece üç saat, Orta Doğu'ya 2,5 saat uzaklıkta ve her yerle iyi bağlantılara sahip." dedi.

Türkiye'nin desteğiyle adanın kalkınma potansiyelini vurgulayan Tatar, "Türkiye'nin desteğiyle, Avrupa'nın desteğiyle ve Orta Doğu'yla sahip olduğumuz potansiyelle, adanın bir parçasında istikrarlı bir siyasi çözüme sahip olursak, eminim ki bu ada Dubai'yi ve diğer iş merkezlerini geride bırakabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu doğrudan ilişkiye de değinen Tatar, "Türkiye'de 86 milyon, Avrupa'da 10 milyon. Bizim 96 milyon Türk vatandaşımız var ve onun yapması gereken diğer önemli şeyler var. Ne zaman önemli bir sorunum olursa onu ararım. Ayda bir kez belki. Ne zaman büyük bir sorunumuz olsa, yardımcı olmaya çalışır. Bunun için ona saygı duyuyorum." dedi.

ANNAN PLANI ELE ALINDI Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, röportajda geçmiş çözüm girişimlerine ve özellikle Annan Planı sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konudaki görüşmelerini anlatan Tatar, Annan Planı referandumunu hatırlatarak şunları söyledi: "Erdoğan bana, onu çok kötü bir şekilde hayal kırıklığına uğrattıklarını söyledi. Ona söz verdiler ve o gitti. Türk tarafına plana evet demeleri için mesaj vermek için elinden geleni yaptı. Sonra hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Türkler hayal kırıklığına uğradı, Erdoğan hayal kırıklığına uğradı." Planın o dönemde uluslararası topluma verilen sözler ve beklentiler ışığında tartışıldığını vurgulayan Tatar, "Avrupalılar, Kıbrıs Türkleri evet derse Rumlar ne yaparsa yapsın izolasyonların kalkacağını söylediler. Ama bakın 20 yıl oldu ve hala doğrudan uçuşlarımız yok, doğrudan temaslarımız yok, tanınmıyoruz." dedi. Geçmiş müzakere süreçlerine de atıfta bulunan Tatar, "Cenevre ve Crans Montana’da yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Birçok girişimde bulunuldu ama kalıcı bir çözüm sağlanamadı." ifadelerini kullandı

"TÜRKİYE'DEN TALİMAT ALDI"

Rum tarafında ise röportajın yayınlanması siyasi bir tartışmaya dönüştü. DİKO partisi Panayiotou'nun "Türk diplomasisi tarafından istismar edilmesine izin verdiğini" iddia ederken, EDEK partisi ise milletvekilini "Türk propagandasına hizmet etmekle" suçladı.

Panayiotou ise tüm bu eleştirilere karşı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu ülkede seçilmiş bir siyasetçi olarak Kıbrıs sorunuyla ilgilenmek ve Kıbrıs Türk toplumunun lideriyle konuşmak benim sorumluluğum. Tepki alacağımı biliyordum ama yine de doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım."

Panayiotou ayrıca, Kıbrıslı Türk liderlerle diyaloğun önemine vurgu yaparak ilerleyen dönemde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'la da bir podcast bölümü planladığını açıkladı.

KIBRIS KONFERANSI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla çok taraflı bir konferans için hazırlıklar da devam ediyor. Kıbrıslı Türk yetkililer muhtemel tarih olarak 16-17 Temmuz’u işaret ederken, Rum hükümeti BM’den henüz resmi bir davet gelmediğini belirtiyor.