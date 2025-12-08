Giresun'da Karınca Kalesi'nin zirvesindeki yıpranmış Türk bayrağı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin talimatıyla yenisiyle değiştirildi.

Doğal koşullar nedeniyle rengi solan ve kenarları parçalanan bayrağın, sorumluluğunda bulunduğu ilçe belediyesi tarafından uzun süredir değiştirilmemesi bölge halkının tepkisine neden olmuştu.

İSTİKLAL MARŞI EŞLİĞİNDE GÖNDERE ÇEKİLDİ

Tepkilerin ardından Giresun Valiliği'nin talimatı üzerine bayrak yenilendi. Valilik talimatıyla Çanakçı Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet güçleri, yeni Türk bayrağını göndere İstiklal Marşı ve saygı duruşu eşliğinde çekti. Uzun süredir yıpranmış halde dalgalanan bayrağın yenilenmesi, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

