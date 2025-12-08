DIŞ HABERLER SERVİSİ
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Ayı, bakıcısıyla dakikalarca güreşti
Çin’in Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou Safari Parkı'nda ayı, bakıcısına saldırarak dehşeti yaşattı. Hayvanat bahçesi görevlileri, olaya kısa süre içinde müdahale ederken olayda yaralanan olmadı.
Korku dolu görüntüler Çin’in Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou Safari Parkı'ndan geldi. Bir ayı, hayvanat bahçesi görevlisine saldırdı.
HEYECANLANDIĞI İÇİN YAPMIŞ
Ayının, bakıcının elinde bir poşet dolusu havuç ve elma görmesi üzerine saldırdığını bildiren yetkililer, hayvanın bunu heyecanlandığı için yaptığını bildirdi.
Ekipler, basketbol potası, sopalar, sandalyeler ve tabureler gibi mevcut malzemeleri kullanarak ayıyı bakıcıdan ayırmak için müdahale etti.
Uzun süren uğraşlar sonucu bakıcı kurtulmayı başarırken, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, hayvanat bahçelerinin kapatılması gerektiğine ilişkin binlerce yorum yapıldı.
