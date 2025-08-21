Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! 176,5 milyarlık tarihi zirve

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! 176,5 milyarlık tarihi zirve

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! 176,5 milyarlık tarihi zirve
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında 2,1 milyar dolar artarak 176,5 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar yükseldi.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ

Altın rezervleri 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara düştü.

Döviz rezervi ise 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı.

