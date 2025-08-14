Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi

Merkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi

- Güncelleme:
Merkez Bankası, Rezerv, Dolar, Altın, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5.3 milyar dolar arttı. Söz konusu dönemde brüt döviz rezervleri 2.7 milyar dolar, altın rezervleri 2.6 milyon dolar yükseldi. Böylece toplam rezervler 174.3 milyar dolarla rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ 

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi - 1. Resim

TOPLAM REZERVLER 5.3 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
4.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
01.08.202584.07984.909168.989
08.08.202586.75887.607174.365
