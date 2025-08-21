Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel tutarlar

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla gözler kredi faizlerine çevrildi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerini araştırmaya başladı. Peki 100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka geri ödeme planları...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Merkez Bankası 24 Temmuz tarihinde faizi 300 baz puan düşürerek yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi. 11 Eylül tarihinde açıklanacak olan bir sonraki faiz kararında indirimin devam edip etmeyeceği merak edilirken, bir yandan da kredi faizleri yakından takip ediliyor.

100 BİN VE 250 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR? 

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerini mercek altına almış durumda. "Birçok vatandaş 100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. 

BANKA BANKA GERİ ÖDEME PLANI 

Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz aralığı yüzde 3,39 ile yüzde 5,54 aralığında değişiyor. Her banka farklı bir faiz oranı uyguluyor. İşte 100 ve 250 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde banka banka geri ödeme planı:

100 Bin TL Kredi Tablosu (12 Ay Vade, Faiz Oranına Göre)

BankaFaiz OranıAylık Taksit (TL)Toplam Geri Ödeme (TL)
TEB%3,3910.908131.475
ING%3,5911.071133.359
QNB%3,5911.071133.434
DENİZBANK%3,6911.153134.419
YAPI KREDİ%3,6911.153133.844
GARANTİ BBVA%3,8911.318136.401
İŞ BANKASI%4,1911.568139.400
AKBANK%4,8312.110145.904

250 Bin TL Kredi Tablosu (12 Ay Vade, Faiz Oranına Göre)

BankaFaiz OranıAylık Taksit (TL)Toplam Geri Ödeme (TL)
TEB%3,3927.270328.688
ING%3,5927.679333.399
QNB%3,5927.679333.586
DENİZBANK%3,6927.884336.049
YAPI KREDİ%3,6927.884334.612
GARANTİ BBVA%3,8928.297341.002
İŞ BANKASI%4,1928.921348.500
AKBANK%4,8330.277383.219

