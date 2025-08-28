Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Son günlerde yükselişini sürdüren altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.488 TL ile rekor kıran gram altın, 4.497 lira ile rekor tazeledi.
Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta 4.380 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu hafta ise yükselişe geçen gram altın, rekor üstüne rekor kırıyor.
GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ
Gram altın sabah saatlerinde 4.488 TL ile rekor kırmıştı. 4.500 liraya doğru yükselişini sürdüren gram altın, 4.497 lira ile rekor tazeledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Saat 15.10 itibarıyla spot piyasada altının gram fiyatı 4.493 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 3.384 dolar seviyesinde.
KAPALIÇARŞI'DA 4.500 LİRAYI AŞTI
Kapalıçarşı'da ise altının gramı 4.517 liradan satılıyor. Çeyrek altın 7.365 liradan, Cumhuriyet altını ise 30.010 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin