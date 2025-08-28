Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı

Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta 4.380 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu hafta ise yükselişe geçen gram altın, rekor üstüne rekor kırıyor.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Gram altın sabah saatlerinde 4.488 TL ile rekor kırmıştı. 4.500 liraya doğru yükselişini sürdüren gram altın, 4.497 lira ile rekor tazeledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 15.10 itibarıyla spot piyasada altının gram fiyatı 4.493 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 3.384 dolar seviyesinde.

KAPALIÇARŞI'DA 4.500 LİRAYI AŞTI

Kapalıçarşı'da ise altının gramı 4.517 liradan satılıyor. Çeyrek altın 7.365 liradan, Cumhuriyet altını ise 30.010 liradan alıcı buluyor.