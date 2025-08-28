Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son günlerde yükselişini sürdüren altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.488 TL ile rekor kıran gram altın, 4.497 lira ile rekor tazeledi.

Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta 4.380 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu hafta ise yükselişe geçen gram altın, rekor üstüne rekor kırıyor. 

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ 

Gram altın sabah saatlerinde 4.488 TL ile rekor kırmıştı. 4.500 liraya doğru yükselişini sürdüren gram altın,  4.497 lira ile rekor tazeledi.

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı - 1. Resim

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 15.10 itibarıyla spot piyasada altının gram fiyatı 4.493 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 3.384 dolar seviyesinde.

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı - 2. Resim

KAPALIÇARŞI'DA 4.500 LİRAYI AŞTI 

Kapalıçarşı'da ise altının gramı 4.517 liradan satılıyor. Çeyrek altın 7.365 liradan, Cumhuriyet altını ise 30.010 liradan alıcı buluyor. 

