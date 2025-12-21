Uzmanlar, düzenli olarak yapay tatlandırıcılı gazlı içecek tüketmenin kalp ve beyin hasarı riskini artırdığını ortaya koyan bir çalışma yayınladı. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, aspartam alımının kalp kası kalınlaşması (kardiyak hipertrofi) ve hızlanmış bilişsel gerileme ile ilişkilendirildi. Sonuçlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırdığı aspartamın, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha önce düşünüldüğünden çok daha büyük olabileceğini gösteriyor.

Yapay tatlandırıcılarla zenginleştirilmiş gazlı içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi, endişe verici yeni bir araştırmaya göre kalp ve beyin hasarı riskini artırabilir. Aspartam, uzun süredir kanser, yüksek tansiyon ve felç gibi sağlık sorunlarıyla hali hazırda ilişkilendiriliyordu.

FARELERİN VÜCUT YAĞI BEŞTE BİR ORANINDA AZALDI Fareler üzerinde yapılan çalışmada, (yaklaşık olarak iki haftada bir üç porsiyona denk gelen) daha yüksek aspartam alımının, kalp kasının kalınlaşması durumu olan hafif kardiyak hipertrofi riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığı ve bilişsel gerilemeyi hızlandırdığı tespit edildi. Araştırmacılar ayrıca, farelerde vücut yağının yaklaşık beşte bir oranında azaldığını da buldu.

UZMANLAR UYARDI İsrapnya'daki San Sebastián'daki Biyomateryallerde Kooperatif Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, Biomedicine and Pharmacotherapy dergisinde yayımladıkları makalede, yetkililere mevcut aspartam tüketim kılavuzlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Araştırmacılar şu ifadeleri kullandı: "Aspartam farelerde yağ birikintilerini gerçekten yüzde 20 oranında azaltıyor, ancak bunu hafif kardiyak hipertrofi ve azalan bilişsel performans pahasına yapıyor. Bu tatlandırıcı farelerde kilo kaybına yardımcı olsa da, buna kalpte ve muhtemelen beyinde patofizyolojik değişiklikler eşlik ediyor. Bu bulgular, izin verilen dozlardaki aspartamın önemli organların işlevini tehlikeye atabileceğini ve bu nedenle insanlar için güvenlik sınırlarının yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağını düşündürmektedir."

Soda, pop, diet, sweetener, artificial, can, aluminum, coke, pepsi, mountain dew DSÖ'NÜN ÖNERİSİNDEN DAHA AZ DOZ BİLE HASARA NEDEN OLDU Çalışmada, farelere kilogram vücut ağırlığı başına 7 mg aspartam dozu verildi. Bu doz, iki haftada bir art arda üç gün boyunca uygulandı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların günde kilogram vücut ağırlığı başına 50 mg'dan fazla tüketmemesini tavsiye ediyor.

Bir yıl süren takipte, aspartama maruz kalan farelerde her iki karıncıkta da kalp çıktısında azalma görüldü; sol karıncıkta yüzde 26, sağ karıncıkta ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Araştırmacılar ayrıca, kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran kalın kas duvarı olan septal eğriliğin de yüzde 25 azaldığını buldu. Çalışma, farelerin "değişmiş nörodavranış belirtileri" ve "beyinde olası patofizyolojik değişiklikler" gösterdiğini belirtti.

