Gebze'de derin inceleme! Çöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildi

Gebze'de derin inceleme! Çöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gebze&#039;de derin inceleme! Çöken binanın 300 metre çevresine dikkat çekildi
Gündem Haberleri

Gebze’de dört kişinin hayatını kaybettiği binanın çökmesinden sonra geniş çaplı inceleme başlatıldı. 300 metre yarıçapındaki bütün binalarda ve zeminde detaylı ölçümler yapılırken, tedbir maksadıyla 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız daire boşaltıldı.

Kocaeli Gebze Issıkgöl Caddesi’nde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın enkazını kaldırma çalışmaları sürerken boşaltılan bina sayısı da arttı. Hem olayın yaşandığı yerde hem de 100 metre mesafedeki İbrahimağa Caddesi’nde toplam 21 apartman tahliye edildi. Bölge sakinleri diken üstünde dururken 40’ın üzerinde uzman 300 metre yarıçapındaki bütün binalarda ve zeminde detaylı ölçümler yapmaya başladı. Adeta bir bilim kurulu oluşturulduğunu söyleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş “Zeminle ilgili hem teknik hem görsel incelemeler yapılıyor. İlk önceliğimiz vatandaşların güvenliği. Şu an ‘evlerinize dönebilirsin’ demek çok kritik bir karar olur. 28 tane iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birimi tahliye ettik. 252 kişi evlerine giremiyor” ifadelerini kullandı.

SINDIRGI DEPREMİ ETKİLEMEZ

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar “Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek. Birçok farklı parametreyi, bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip sağlıklı rapor hazırlayacağız” diye konuştu. Tatar, Balıkesir Sındırgı’da gerçekleşen 6,1’lik depremin ise buraya etki etmediğini aktardı.

BİNALAR YENİLENEBİLİR

Olay yerine gelip bilgi alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Yıkılan bina 2012’de inşa edilmiş. Ruhsatı ve iskanı var. Kısmen yapı denetim hizmeti de almış. Problemin zeminde olup olmadığı araştırılıyor. Vatandaşlarımıza maddi olarak her türlü desteği vereceğiz. Gerekirse buradaki binaları yenileyeceğiz” dedi.

4 KATLI BİNANIN KOLONLARI ÇATLADI

İstanbul Kartal’da da aynı panik yaşandı. İlçeye bağlı Yukarı Mahallesi, Doğan Sokak’ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokakta güvenlik tedbiri alınırken, vatandaşlar tahliye edildi. İncelemelerin ardından bina mühürlendi. 

