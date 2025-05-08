Bahar gidiyor, yağmur geri dönüyor! Tarih belli oldu, sıcaklıklar aniden düşecek

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, hava sıcaklıklarında hafta sonu 7-8 derece birden düşüş bekleniyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Türkiye'ye beklenen bahar bir türlü gelmiyor. Yurdun dört bir yanında yağışlı ve serin havalar etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını, kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarında 7 ila 8 derecelik düşüş beklendiğini söyleyen Çelik, "Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek" dedi.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yarın havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebileceğini dile getiren Çelik, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz" tahmininde bulundu.

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını belirten Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini ifade etti.

Pazar günü yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde beklendiğini açıklayan Çelik, "Daha çok batı ve orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz" bilgisini verdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini belirten Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını vurguladı. Çelik, pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti. Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini belirten Çelik, "Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz" dedi.

Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var" tahminini paylaştı. Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı.

İzmir'de ise bir yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını ifade eden Çelik, "İzmir'deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir'de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var" diye konuştu.