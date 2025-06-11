YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! 2025-YÖKDİL/2 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

2025-YÖKDİL/2 sınavı öncesinde başvuru süreci resmen başladı. Üniversite ve akademik kariyer hedefi olan binlerce adayın beklediği başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. Başvuru işlemleri adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabiliyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru dönemi başladı. 2025-YÖKDİL/2 sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını 11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla yapmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre başvurular 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe kadar sürecek. Sınav için geç başvuru yapmak isteyen adaylara ise 25 Haziran 2025 tarihinde ek bir gün tanınacak.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025-YÖKDİL/2 başvuru sınav ücreti 750 TL olarak açıklandı.

Ücretin yatırılacağı banka bilgileri ve ödeme yöntemleri de kılavuzda yer alacak. Adayların ödeme işlemlerini belirtilen süre içinde ve yalnızca kılavuzda yer verilen resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2025-YÖKDİL/2 sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. 2025-YÖKDİL/2 başvuru için adayların ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’nı kullanmaları yeterli.

Dileyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da başvuru yapabiliyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılı ikinci YÖKDİL oturumu 27 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak yapılacak.

Sınav süreci boyunca adayların kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleri yanlarında bulunmak zorunda olacak. Sınava katılacak adayların sınav öncesinde başvuru süreci, sınav tarihi ve sınav merkezi bilgilerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.