Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2025: Sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2025 ekranı araştırılıyor. Sözlü sınav yerleri için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat takvimi belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve tarihleri merak ediliyor.

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2025 merak edilirken tarihler de netlik kazandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA 2025:

Sözlü sınavlara girecek adaylar, sınav merkezlerini öğrenmek için 13 Haziran 2025 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi “meb.gov.tr” üzerinden giriş belgelerine erişebilecek.

Adaylar, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle belgelerini alarak sınav yerlerini ve tarihlerini öğrenebilecek. Sınavlar, her branş için belirlenmiş olan Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.

İller branş bazında tek bir merkez olacak şekilde düzenlendi. Bu nedenle aynı alanda sınava giren tüm adaylar aynı ilde toplanıyor.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile sınav salonlarına girmesi gerekiyor.

Ayrıca sınav sürecinin şeffaflığını artırmak amacıyla tüm sınavlar kamera kaydına alınacak. Değerlendirme, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025’te “meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak. Sınav merkezleri, her branş için tek bir il olacak şekilde Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olarak belirlendi. Adaylar, sınav sonuçlarını ise tüm süreç tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ 2025

Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlıyor. Adaylar, sınav sürecinde branşlarına göre belirlenen illerde sınava girecek. Her adaya en fazla 45 dakika süre tanınacak. Sözlü sınavlarda başarılı sayılmak için adayların en az 60 puan alması gerekiyor.

Sınavlar, adayların teorik bilgilerinin yanı sıra mesleki yeterliliklerini ve iletişim becerilerini değerlendirmek üzere hazırlanıyor.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.