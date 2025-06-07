Öğretmenlere yapay zekâ asistanı geliyor! Ders planından, soru üretmeye yardımcı olacak

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Canlı, öğretmenlere yapay zekâ desteği geleceğini anlatarak, “50 binden fazla öğrenci yapay zekâ eğitimi alıyor” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA -Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yapay zekâ (YZ) teknolojilerinin kullanımına ilişkin kapsamlı bir yol haritasını hayata geçiriyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, yapay zekânın öğretmenin yerini almayacağını vurgulayarak, yapay zekânın eğitim sürecinde öğretmeni destekleyici, öğrencinin bireysel öğrenmesini güçlendirici bir rol üstlenmesini hedeflediklerini söyledi. Canlı “Bizim için eğitim ve öğretim, öğretmen ve öğrenciler arasındaki pedagojik bir olgu. Sadece bir teknoloji aracıyla öğrenciyi baş başa bırakmak gibi bir planımız asla yok” dedi.

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Canlı “Temel eğitimden mesleki eğitime ve din öğretimine kadar pek çok düzeyde yapay zekâ müfredatları oluşturduk. Bu sene 50 binden fazla öğrenci yapay zekâ derslerini seçti ve öğretmenlerimiz bu dersleri işliyor” ifadelerini kullandı.

Canlı, bakanlığın lise öğrencileri için geliştirdiği yapay zekâ platformu MEBİ ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi dijital platformların da yapay zekâ ile desteklendiğine dikkat çekerek, MEBİ’nin bireyselleştirilmiş öğrenme olanakları sunarken, EBA platformuna entegre edilmek üzere yapay zekâ destekli öğrenme asistanları geliştirildiğini aktardı.

Canlı, yine geliştirme aşamasında olan DİLİM adlı yabancı dil öğrenme platformunun da yapay zekâ destekli işlevleriyle öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Öğretmenler için de yapay zekâ temelli araçlar geliştirildiğini bildiren Canlı, Canva (yapay zekâ görsel oluşturma amacı) ile yapılan iş birliği sayesinde öğretmenler içerik oluşturma, ders planlama ve sunum hazırlama süreçlerinde destekleneceklerini kaydetti.

Canlı “TÜBİTAK ile yürüttüğümüz ortak projede öğretmenlerimizin ders planı hazırlamadan materyal geliştirmeye, sorular üretmekten proje fikirleri oluşturmaya kadar birçok noktada destekleneceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu sistem ile aynı zamanda öğretmenlerin idari iş yükünün de azaltılmasını amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın, ölçme-değerlendirme yaklaşımı da yapay zekânın sunduğu imkânlarla yeniden şekilleniyor.

Canlı “Artık sadece çoktan seçmeli testler değil, öğrencinin hem bilgisini hem becerisini ölçen yeni modeller devreye alınıyor” diyerek açık uçlu sorularla yapılan değerlendirmelerde yapay zekânın destek rolünü vurguladı.