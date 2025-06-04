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MEB duyurdu! LGS giriş bilgileri erişime açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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MEB duyurdu! LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini internet sitesinden yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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