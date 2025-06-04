Hırsızlık şüphelisine etek giydirdiler! İstanbul'da mide bulandıran olay

İstanbul Arnavutköy'de bir grup, kuşlarını çaldığını iddia ettiği şahıslara zorla kadın kıyafeti giydirdiler. Mide bulandıran olay, şahısların o anları videoya almasıyla ortaya çıktı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı.

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KADIN KIYAFETİ GİYDİRDİLER

2 kişiyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti.

Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.