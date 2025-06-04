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Hırsızlık şüphelisine etek giydirdiler! İstanbul'da mide bulandıran olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hırsızlık şüphelisine etek giydirdiler! İstanbul&#039;da mide bulandıran olay
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de bir grup, kuşlarını çaldığını iddia ettiği şahıslara zorla kadın kıyafeti giydirdiler. Mide bulandıran olay, şahısların o anları videoya almasıyla ortaya çıktı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı.

KADIN KIYAFETİ GİYDİRDİLER

2 kişiyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti.

Hırsızlık şüphelisine etek giydirip video çektirdiler! İstanbul'da mide bulandıran olay - 1. Resim

Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

Hırsızlık şüphelisine etek giydirip video çektirdiler! İstanbul'da mide bulandıran olay - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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