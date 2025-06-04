Anne babalar dikkat! Havalimanında bagaj bandına çıkan çocuk kayboldu

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, bagaj bandına tırmanıp kayboldu. Ekiplerin seferberliği ile alt kattaki bagaj tarama bölümünde, röntgen cihazının yanında sağlıklı bir şekilde bulunan çocuk, yolculuğuna devam etti.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı.

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Ailesiyle seyahat eden 2 yaşındaki bir erkek çocuk, bir anda gözden kayboldu. Bagaj bandına tırmanan çocuk, banda çıktıktan sonra kayboldu.

BANTTAN KAYIP ALT KATA DÜŞMÜŞ

Anne panik yaparken ekipler çocuk için seferber oldu. O anların ardından çocuğun, bandın üzerinden kayıp alt kattaki bagaj tarama bölümüne düştüğü anlaşıldı. Çocuk oradaki bir röntgen cihazının yanında sağlıklı bir şekilde bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekipler hızlı şekilde duruma müdahale ederken, rahat bir nefes alan aile Florida’nın Tampa kentine tatile gitmek üzere güvenli bir şekilde seyahatine devam etti. Olay, havalimanında kısa süreli paniğe neden oldu.