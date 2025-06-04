Filmleri aratmadı! Ekiplerden kaçmaya çalışırken yakayı böyle ele verdi
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da "yaralama" suçundan hakkında hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Gülsever Sokak'ta edinilen bilgiye göre, polis ekipleri "yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B.'nin evinde saklandığı bilgisini aldı.
Alınan bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evin çevresinde U.B.'yi aramaya başladı. Ekiplerin geldiğini öğrenen U.B., yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı.
KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU
Kömürlükten çıkan U.B., kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan U.B., etkisiz hale getirilerek muhafaza altına alındı. U.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar