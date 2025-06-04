Altın fiyatlarında gergin bekleyiş! Dikkatler kritik görüşmeye çevrildi 

4 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.230 TL ve ons altın 3.360 dolardan güne başlıyor. ABD’den karışık ekonomik veriler gelirken, çelikte %50 tarifeler bugün başladı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. ABD-Çin müzakere belirsizliği sürüyor. İran’dan kritik nükleer anlaşma mesajı geldi. Piyasalar şimdi ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşmesini ve ABD’den cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisini beklemeye geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatında dün gerçekleşen kâr satışlarının ardından, yeni gün sınırlı primle başlıyor. ABD’de dün açıklanan nisan ayı açık iş ilanları verisi; 7 milyon 110 bin beklentiye karşılık, 7 milyon 391 bin kişi oldu. Tahminleri aşan bu veri “daha şahin FED” öngörülerine destek olmuş ve altın fiyatları dün %0,84 değer kaybederek 3.353 dolardan kapanış yapmıştı. 4 Haziran 2025 ons altın fiyatında ise işlemler %0,20 primle 3.360 dolar yakın seviyelerden devam ediyor.

4 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören 4 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.230 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.190-4.240 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 6.930 TL’den satılıyor.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER

ABD’de iş ilanlarındaki artışa karşılık fabrika siparişlerinden gelen olumsuz sinyaller, piyasada güvenli liman talebinin yeniden artmasına etkili oldu. Buna göre nisan ayında 3,2 düşüş beklenen fabrika siparişleri, yüzde 3,7 geriledi. Dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki düşüşün %6,3’e ulaşması dikkat çekti.

Bu arada OECD de ABD ekonomisi üzerindeki ticaret gerginliklerinden kaynaklanan baskının arttığı uyarısında bulundu ve küresel büyüme tahminini %3,1’den %2,9’a düşürdü.

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JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT

Altın fiyatlarını etkileyen jeopolitik risklerde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkına saygı gösterilmeden, ABD ile nükleer müzakerelerde anlaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Ukrayna ve Rusya arasında savaşın devam etmesi, Washington ve Pekin yönetimi arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi, ABD’nin çelik ve alüminyuma %50 tarifenin bugünden itibaren devreye girmesi de piyasalarda “güvenli liman” talebini canlı tutuyor. Piyasalar, bu hafta ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşecek muhtemel bir görüşmeye odaklandı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 3.330 doların kritik destek olduğunu ve bu seviye üzerinde “kalıcılık” halinde pozitif görünümün devam edebileceği öngörüsünde bulunarak, 3.390 doların ise kısa vadede direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

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Piyasalar şimdi, ABD’de cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklemeye geçti. Tahminlerden daha zayıf gelebilecek bir verinin “güvercin FED” öngörüleri ile altın fiyatlarına da destek olabileceği aktarılıyor.