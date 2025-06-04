Dikkat çeken Türkiye detayı! Nisanda en fazla altın alan merkez bankaları

Dünya Altın Konseyi verilerine göre nisan ayında Polonya 12 ton ve Çekya 3 ton ile en fazla altın alan iki ülke oldu. Türkiye’ye 2 ton alımla, Çin ve Kırgızistan ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı. TCMB’nin altın varlıkları toplamda 626 tona ulaştı. Bu arada nisanda dünya merkez bankalarının altın talebinde düşüş yaşandığı gözlerden kaçmadı. Hızlı yükselişin aylık talepte etkili olduğu, genel anlamda talebin devam edeceği beklentisi dile getirildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel merkez bankaları, ABD tarafından karşılıklı tarifelerin açıklandığı ve onsun 3.500 dolar ile zirve yaptığı nisan ayında, altın alımlarında frene bastı.

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre merkez bankaları, nisan ayını net 12 ton alımla tamamladı. Bu alım, mart ayına göre %12 daha düşük bir talebe işaret etti. Ve son 12 aylık ortalama olan 28 tonun da oldukça altında gerçekleşti.

ALIMLAR NEDEN YAVAŞLADI?

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul, “Talepteki düşüşün arkasında, yıl başından bu yana altın fiyatındaki hızlı artış olabilir. Ancak merkez bankaları, tabiatları gereği stratejik olma eğilimindedir. Dolayısıyla altında yaşanan rallinin, merkez bankalarını genel anlamda altın alımından caydırması pek mümkün değil. Ekonomik ve jeopolitik görünüm belirsizliğini koruduğu için genel satın almaların devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKELER

Açıklanan verilere göre;

-Polonya Ulusal Bankası (NBP) nisanda altın rezervlerine 12 ton daha ekleyerek ilk sırada yer aldı. NBP, yıl başından itibaren 61 ton alım yaparak toplam rezervlerini 509 tona çıkardı.

-Çekya Merkez Bankası nisanda 3 ton alımla ikinci sırada yer aldı. 26 ay üst üste altın alımı yapan Çekya, toplam altın stoklarını nisanda 59 tona taşıdı.

-Çin Halk Bankası, nisanda 2 ton alım yaptı. Üst üste altıncı ayda da alım yapan Çin, bu yıl 15 ton alım yaptı ve altın rezervlerinin 2 bin 294 tona çıkardı.

-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) söz konusu ayda 2 ton alım yaptı ve altın varlıklarını 626 tona ulaştırdı.

-Kırgızistan Merkez Bankası da nisanda 2 ton ekleyerek, rezervlerini 37 tona taşıdı.

Öte yandan Özbekistan Merkez Bankası, nisana ayında 11 ton ile en büyük satıcı ülke tarafında yer aldı. Bankanın toplam altın varlıkları bu yıl 26 ton düşerek 356 tona geriledi.

AFRİKA’DAN TALEP ARTACAK

Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, Afrika ülkeleri merkez bankalarının da altın rezervlerini artırmayı planladığı aktarıldı. Buna göre;

-Namibya Merkez Bankası, toplam rezervlerinin %3'ünü altına çevireceğini açıkladı.

-Ruanda Ulusal Bankası, temmuz ayından itibaren altın rezervleri oluşturmayı planladığını duyurdu.

-Madagaskar Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 4 ton altın satın alınacağı belirtildi.

-Kenya Merkez Bankası Guvernörü Kamau Thugge de rezervlerine altın eklemeyi düşündüklerini söyledi.