Öğretmen değil dert annesi... Sabiha öğretmenin sınıfa koyduğu sandık dalga dalga yayılıyor

Bir derdi olup çekindiği ya da korktuğu için anlatamayan öğrenciler, kâgıda yazdıklarını, Sabiha Çelik öğretmenin sınıfa koyduğu ‘Keşke Öğretmenim Bilse’ kutusuna atıyor. Ardından Sabiha öğretmen onu çözüyor. Bu kutuyu koymasının arkasında ise can sıkan bir durum var...

MAHMUT ÖZAY - Aydın’ın Efeler ilçesindeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu öğretmeni Sabiha Çelik, öğrencilerinin söyleyemedikleri ya da paylaşamadıkları şeyleri duyup onlara yardımcı olmak için sınıfında ‘Keşke Öğretmenim Bilse’ kutusu oluşturdu. Evde şiddet gördüğünü yazan da var; kendisiyle oyun oynayacak kimsesi olmadığını söyleyen de var.

İlgili Haber 34 öğretmen tekrar mülakata çağrıldı! Merakla beklenen yargı kararlarına Türkiye Gazetesi ulaştı

‘CAN SIKAN’ HİKÂYE

Ama Sabiha öğretmenin bu kutuyu ilk sınıfa koymasının arkasında ise can sıkan bir durum var. Sabiha Çelik o hikâyeyi ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Sınıfımız 40 kişi, her zaman her şeyi konuşamıyoruz. İlk başlarda sınıfımda içine kapanık kendi hâlinde bir öğrencimin olduğunu gördüm. Hiç konuşmuyordu ve bir derdinin olduğunu biliyordum. Muhtemelen evde şiddet görüyordu. Bunu açığa çıkarmak istiyordum. Sonra, öğrencilerimin anlatmaya fırsat bulamadıkları, söyleyemedikleri ya da paylaşamadıkları şeylerin olacağını düşündüm. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Çocuklarımın bana iletmek istediklerini rahatça ifade edip çekinmemeleri için ‘Keşke Öğretmenim Bilse’ kutusu oluşturdum. Söylemek istenen şeyler öğrenciler tarafından kâğıda yazılıp kutuya atılır. İçindeki bilgileri gizli kalmak şartıyla yalnızca öğretmen tarafından okunuyor. Bir sorun varsa da çözüm üretiyoruz. Yapabileceğim bir şey varsa ben, beni aşan durumlarda kapısını çalabileceğim herkes... Ortaya çok etkili şeyler çıktı. Harika bir rehberlik çalışması oldu.

KAVGALAR BENİ ÜZÜYOR

Onlardan bazıları şöyle:

Keşke öğretmenim benimle oynayacak hiçbir arkadaşımın olmadığını bilse.

Keşke öğretmenim annemle babamın kavgalarının beni çok üzdüğünü bilse.

Keşke öğretmenim ödev yapmayı hiç sevmediğimi bilse….

Liste uzayıp gidiyor.

KORKTUĞU OLDU

Bu arada gerçekten bu kutuyu yapma sebebim olan o evladımın da ailesinin sürekli onu dövdüğünü çok sonradan öğrendim. Yaşadıklarını yazıp o kutuya attı. Çok üzülmüştüm. O yüzden bu kutu benim için çok kıymetli.

Bunu yaptıktan sonra Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce öğretmen bana mesajlar attı. Aynı uygulamayı kendi sınıflarında yapmak için hazırladığım şablonları istediler. Seve seve hepsine attım. Bu beni çok mutlu etti.

HER ŞEY SEVGİYLE BAŞLAR

Öğretmen Sabiha Çelik: "Öğretmenlik sevgiyle başlar. Ben kızımla da aynı okuldayım. Şuna inanın ki hiçbir zaman kızım da dâhil olmak üzere hiçbir öğrenciye ayrıcalıklı davranmadım. En yakın arkadaşlarımın çocukları sınıfımda öğrenim görür. Hiçbirini bir diğerinden ayırmam. Herkesin çocuğuna eşit davranırım. Aksi olduysa Rabbim hesabını bana sorar. Hepsini çok ama çok seviyorum."