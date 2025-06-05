Gazetemiz merakla beklenen yargı kararlarına ulaştı! 34 öğretmen tekrar mülakata çağrıldı

Kamuya alım için yapılan mülakat sonucunda mağduriyet yaşadıklarını ifade eden öğretmen adayları mahkemenin kapısını çaldı. Yeri değişen 1.100 adaydan 650’sinin mahkemeye başvurduğu, bu davaların 34 tanesinde ‘maddi hata’ kararının çıktığı öğrenildi. Mahkeme sonuçlarının ardından harekete geçen MEB, 34 ismi tekrar mülakata aldı. Bunların 19’u geçerli not alırken; 15’i de elendi.

MAHMUT ÖZAY - Geçen sene yapılan değerlendirmeler sonucunda kamuya 20 bin öğretmen ataması yapıldı ama sonuçlarına itiraz edip mahkemeye taşıyanların yargı süreci devam diyor. Öğretmenlerin uzun süredir merakla beklediği dava sayılarına ve yargı kararlarına ulaştık.

Öğretmen adayları, yapılan mülakat sonrasında bazı komisyonların yüksek, bazı komisyonların düşük not verdiğini iddia ediyor. Bu sebeple de 5 bin kişinin yeri değiştiği belirtiliyordu. Bu eleştirilere yönelik ise Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeri değişen kişi sayısının Türkiye genelinde bin 100 kişi civarında olduğunu ifade etmişti. Öte yandan Bakan Tekin “Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız” açıklamasını yapmıştı.

Bu sözlerin ardından 2024 yılında mülakat sonucunda mağduriyet yaşadıklarını ifade eden adaylar mahkemenin kapısını çaldı. Öğretmenlerin uzun süredir merakla beklediği dava sayılarına ve yargı kararlarına ulaştık. Edindiğimiz bilgilere göre Bakan Tekin’in açıklaması ile yeri değiştiği öğrenilen bin 100 kişiden yaklaşık 650 aday yargıya başvurmuş. Bu adayların tamamının yargı süreci sonuçlanmasa da mahkemelerin 34 adaya yönelik karar verdiği öğrenildi.

‘MADDİ HATA’ DÜZELTİLİYOR

Söz konusu kişilere yönelik mahkeme kararlarında ‘sınav yürütme komisyon üyelerinin değerlendirme formlarındaki yapmış oldukları maddi hata tespit edilmiştir’ denildi. Yargı kararlarının eleştirildiği gibi torpil ya da kayırmadan değil rubliklerdeki maddi hatadan olması dikkat çekti.

Maddi hataların MEB’e iletilmesinin ardından harekete geçen bakanlık ise yeni oluşturduğu komisyon üyeleri ile 34 adayı tekrar sözlü mülakata davet etti. Geçen hafta yapılan mülakatlarda, önceki atamalarda olduğu gibi bütün rutin uygulamalar gerçekleşti ve sözlü sınav süreçlerinin tamamı kamera ile kayıt altına alındı.

TERCİHE GÖRE ATAMA

Yapılan sözlü mülakatlarının ardından 19 aday geçerli not alırken, 15 kişi de elendi. Geçer not alan 19 kişinin, bakanlığın ortaya çıkardığı ihtiyaç haritası ve tercihlerine göre Türkiye’nin farklı illerine atamaları yapıldı. Öte yandan mahkemelerin dava inceleme sürecinin devam ettiği benzer kararların çıkması durumunda bakanlığın aynı prosedürü uygulayacağı öğrenildi.