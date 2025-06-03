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Haberler > Eğitim > Sonuçlar açıklandı! MEB'den öğretmenler için 'isteğe bağlı atama' açıklaması

Sonuçlar açıklandı! MEB'den öğretmenler için 'isteğe bağlı atama' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenmenin merakla beklediği isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçlarını açıkladı.

Kamuda görev yapan öğretmenler isteğe bağlı atama sonuçlarını merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlar açıklandı! MEB'den öğretmenler için 'isteğe bağlı atama' açıklaması - 1. Resim

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Sonuçlar açıklandı! MEB'den öğretmenler için 'isteğe bağlı atama' açıklaması - 2. Resim

ATAMA İÇİN SON TARİH 27 HAZİRAN

Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

Sonuçlar açıklandı! MEB'den öğretmenler için 'isteğe bağlı atama' açıklaması - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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