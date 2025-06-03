Sonuçlar açıklandı! MEB'den öğretmenler için 'isteğe bağlı atama' açıklaması
Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenmenin merakla beklediği isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçlarını açıkladı.
Kamuda görev yapan öğretmenler isteğe bağlı atama sonuçlarını merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.
İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
ATAMA İÇİN SON TARİH 27 HAZİRAN
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak