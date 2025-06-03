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Ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı? Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı? Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca öğretmenin gündeminde Mayıs ayına ait ek ders ücretleri yer alıyor. Geçmiş yıllarda ay ortalamasında ödemeler yapılıyordu ancak bu sene bayramın araya girmesiyle erken tarihe çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Ek ders girişlerin sisteme zamanında giriş yapılması durumunda ödemelerin bayramdan önce yetişeceği tahmin ediliyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin aylık gelirinde önemli bir yeri vardır. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi.

Ödemeler normalde her ayın ortalarında hesaplara yatırılıyor. Ancak ödemelerin bayram öncesi yapılması için beklentiler arttı.  Ek ders ücretleri kurumların sisteme giriş hızına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı? Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? - 1. Resim

EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ek ders ödemelerinin bayramdan önce hesaplara çekeceği öne sürülüyor. 10-15 Haziran tarihlerinde ödenmesi beklenen ek ders ücretleri, bazı il ve ilçelerde erken hesaplara geçebilir.

Bunun sebeple, görevlilerin e-Personel Modülü ve KBS sistemine bilgileri erken ve eksiksiz işlemsi önemlidir. Ek ders ve izinlere dair tüm verilerin zamanında sisteme girilmesi durumunda öğretmenler ek ders paralarını 5 Haziran'dan önce alabilir. Ancak aksi halde ödemeler bayramdan sonraya kalabilir.

Ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı? Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? - 2. Resim

Kurban ve Ramazan bayramlarında öğretmenlere ek ders ücreti ödenmez. Ancak bayramın öncesi ve sonrasında idari izin bahsi geçerse ek ders ödemesi gündeme gelebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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