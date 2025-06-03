Polis, öğretmen, doktor... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon verisine göre memurlar yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla milyonların temmuz zammı kesinleşecek. Peki 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE mayısta yüzde 1,53 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Böylece memurların 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.

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YÜZDE 5'LİK ZAMMA ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam almıştı. Temmuz ayı için yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı eklenecek.

MEMURLAR YÜZDE 14'LÜK ZAMMI GARANTİLEDİ

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 artış gösterdi. Böylece memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin oran ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

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MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR

Peki yüzde 14'lük zamma göre maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:

ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ 4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MAAŞ Şube Müdürü 1/4 66 bin 329 TL 75 bin 615 TL Memur (Üniversite mezunu) 9/1 45 bin 527 TL 51 bin 900 TL Uzman Öğretmen 1/4 58 bin 634 TL 66 bin 842 TL Başkomiser 3/1 65 bin 70 TL 74 bin 179 TL Polis Memuru 8/1 58 bin 910 TL 67 bin 157 TL Uzman Doktor 1/4 109 bin 126 TL 124 bin 403 TL Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 53 bin 437 TL 60 bin 918 TL Mühendis 1/4 67 bin 663 TL 77 bin 135 TL Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 47 bin 195 TL 53 bin 802 TL