Polis, öğretmen, doktor... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon verisine göre memurlar yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla milyonların temmuz zammı kesinleşecek. Peki 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE mayısta yüzde 1,53 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Böylece memurların 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.
YÜZDE 5'LİK ZAMMA ENFLASYON FARKI EKLENECEK
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam almıştı. Temmuz ayı için yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı eklenecek.
MEMURLAR YÜZDE 14'LÜK ZAMMI GARANTİLEDİ
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 artış gösterdi. Böylece memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin oran ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
Peki yüzde 14'lük zamma göre maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MAAŞ
|Şube Müdürü
|1/4
|66 bin 329 TL
|75 bin 615 TL
|Memur (Üniversite mezunu)
|9/1
|45 bin 527 TL
|51 bin 900 TL
|Uzman Öğretmen
|1/4
|58 bin 634 TL
|66 bin 842 TL
|Başkomiser
|3/1
|65 bin 70 TL
|74 bin 179 TL
|Polis Memuru
|8/1
|58 bin 910 TL
|67 bin 157 TL
|Uzman Doktor
|1/4
|109 bin 126 TL
|124 bin 403 TL
|Hemşire (Üniversite mezunu)
|5/1
|53 bin 437 TL
|60 bin 918 TL
|Mühendis
|1/4
|67 bin 663 TL
|77 bin 135 TL
|Teknisyen (Lise mezunu)
|11/1
|47 bin 195 TL
|53 bin 802 TL
|Profesör
|1/4
|96 bin 346 TL
|109 bin 834 TL
|Araştırma görevlisi
|7/1
|63 bin 848 TL
|72 bin 786 TL
|Vaiz
|1/4
|55 bin 303 TL
|63 bin 45 TL
|Avukat
|1/4
|63 bin 609 TL
|72 bin 514 TL