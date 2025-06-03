Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Polis, öğretmen, doktor... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polis, öğretmen, doktor... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon verisine göre memurlar yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla milyonların temmuz zammı kesinleşecek. Peki 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar... 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE mayısta yüzde 1,53 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Böylece memurların 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. 

YÜZDE 5'LİK ZAMMA ENFLASYON FARKI EKLENECEK 

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam almıştı. Temmuz ayı için yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı eklenecek. 

Polis, öğretmen, doktor.... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları - 1. Resim

MEMURLAR YÜZDE 14'LÜK ZAMMI GARANTİLEDİ 

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 artış gösterdi. Böylece memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin oran ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR

Peki yüzde 14'lük zamma göre maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları: 

ÜNVANDERECEMEVCUT MAAŞ4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MAAŞ
Şube Müdürü1/466 bin 329 TL75 bin 615 TL
Memur (Üniversite mezunu)9/145 bin 527 TL51 bin 900 TL
Uzman Öğretmen 1/458 bin 634 TL66 bin 842 TL
Başkomiser 3/165 bin 70 TL74 bin 179 TL
Polis Memuru 8/158 bin 910 TL67 bin 157 TL
Uzman Doktor1/4109 bin 126 TL124 bin 403 TL
Hemşire (Üniversite mezunu)5/153 bin 437 TL60 bin 918 TL
Mühendis 1/467 bin 663 TL77 bin 135 TL
Teknisyen (Lise mezunu)11/147 bin 195 TL53 bin 802 TL
Profesör1/496 bin 346 TL109 bin 834 TL
Araştırma görevlisi7/163 bin 848 TL72 bin 786 TL
Vaiz1/455 bin 303 TL63 bin 45 TL
Avukat1/463 bin 609 TL72 bin 514 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dominik Livakovic kararını açıkladı: Fenerbahçe'de kalacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 yılın ardından en düşük seviye! Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması - EkonomiŞimşek paylaştı! 4 yılın ardından en düşük seviyeYaşlılık ve engelli aylığı alanlara bayram müjdesi! Paralar hesaplara yatırıldı  - EkonomiYaşlılık ve engelli aylığı alanlara bayram müjdesi!Enflasyon beklentinin altında geldi! Merkez Bankası haziranda faiz indirecek mi? - EkonomiEnflasyon beklentinin altında kaldı, TCMB faiz indirecek mi?5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin temmuz zammı - Ekonomiİşte memur ve emeklinin temmuz zammıBuğday, arpa... 2025 hububat alım fiyatları açıklandı! İşte ton başına ödenecek destek - Ekonomi30 gün içinde hesaplara yatacak! Fiyatlar belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları - EkonomiHaziran ayı kira zam oranı belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...