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Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına bu hafta çifte indirim bekleniyor. Perşembe günü oto gaza, cuma günü ise motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar bandında, döviz kuru ise 39,19 lira seviyesinde hareket ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta bu hafta çifte indirim bekleniyor.

OTO GAZ VE MOTORİNE İNDİRİM 

5 Haziran Perşembe günü oto gazın litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorine ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim bekleniyor. İndirimin ardından oto gazın fiyatı 24-25 lira bandında, motorinin fiyatı ise 45-46 lira bandına gerileyecek.

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor - 1. Resim

3 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.89 TL
İstanbul (Anadolu): 46.74 TL
Ankara: 47.55 TL
İzmir: 47.89 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.19 TL
İstanbul (Anadolu): 46.07 TL
Ankara: 47.04 TL
İzmir: 47.38 TL

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor - 2. Resim

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 26.19 TL
İstanbul (Anadolu): 25.59 TL
Ankara: 26.09 TL
İzmir: 26.04 TL

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor - 3. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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