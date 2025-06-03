Sarı metal, düşüş trendini kırdı! Altında yeni rekor hesapları mı?

Altın fiyatlarında son dakika! 3 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.232 TL ve ons altın 3.362 dolardan güne başlıyor. Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut; savaş ve korumacı ticaret politikalarında son gelişmelerin risk iştahını düşürdüğünü belirterek “Onsta düşüş trendi yukarı kırıldı. 3.330 dolar üzerinde kalıcılık halinde yaşanacak gelişmelere de bağlı olarak 3.500 dolar zirvesi ve 3.603 dolar seviyelerini takip etmekteyiz” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde %2,80 yükselerek, 3.381 dolardan kapanış yaptı. Bu yükseliş altın fiyatlarında son 1 ayda en sert günlük prime işaret ederken, yeni işlem gününde de fiyatlar 3.362 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İçeride de spot piyasa işlem gören 3 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.232 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da geçen hafta kapanışına göre %2,30 civarında primli seyrediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.250 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 6.890 TL’den gerçekleşiyor.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerinin ardından Moskova yönetiminin, Kiev'in büyük miktarda yeni toprak parçasından vazgeçmesi ve ordusunun büyüklüğüne ilişkin sınırlamaları kabul etmesi halinde, savaşı sona erdireceği öne sürüldü. Ukrayna'nın da hafta sonunda Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarına düzenlediği büyük çaplı İHA saldırısı, kısa vadede ateşkes umudunu zayıfladı.

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TARİFELER VE MÜZAKERELER

Öte yandan tarife savaşlarında da yeniden yükselen gerilimin yansımaları takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergilerini %25′ten %50′ye çıkarmıştı. Söz konusu yeni tarife 4 Haziran Çarşamba günü devreye girecek. Trump yönetiminin, yarına kadar ticaret müzakereleri için “diğer ülkelerin en iyi teklifi vermelerini istediği” ifade ediliyor.

ABD ve Çin arasında da karşılıklı suçlamalarla ticaret gerginliğinin tekrar alevlenmesi, piyasada temkinli duruşu destekliyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Rusya-Ukrayna ateşkesine dair belirsizliklerin artması ve ticaret gerilimlerinin tırmanması, “güvenli liman” talebini artırdı ve altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Jeopolitik risklerde yaşanan artışa ek olarak dolar endeksinde de yeniden 99,00 seviyesine doğru geri çekilmenin yaşandığına dikkat çeken Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut; onsta 3.500 dolar zirvesinin ardından yaşanan kısa vadeli düşüş trendinin direnç seviyesinin 3.330 dolardan geçtiğini ve son yükselişte bu alçalan trendin yukarı yönlü kırıldığına dikkat çekti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Onsta 3.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın sürmesi halinde ilk etapta 3.419 dolara varabilecek yükselişlerin söz konusu olabileceğini aktaran Eren Can Umut; savaş ve korumacı ticaret politikalarında ılımlı beklentilere karşılık, son gelişmelerin aksi yönde geliştiğini belirterek, “Risk alma iştahını düşüren unsurlar, altın fiyatlarını doğal olarak yükseltiyor. Bundan sonra da yaşanacak gelişmelere bağlı olarak 3.500 dolar zirvesi ve orta vadeli yapıda 3.603 dolar seviyesini hedef olarak takip etmekteyiz” dedi.