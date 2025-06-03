Dolar irtifa kaybediyor! Euro 45 liraya dayandı

Piyasalarda son dakika! Trump politikalarındaki belirsizlikler ve ABD ekonomisine dair endişelerle birlikte dolar endeksi 98,57’ye gerileyerek, son 6 haftanın dibini gördü. İçeride de dolar 39,16 TL’ye çekildi. Buna karşılık Avrupa para birimi güç kazanıyor. Euro en yüksek 44,92 TL’yi test etti ve 45,00 TL’ye oldukça yaklaştı. Sabah saatlerinde ise Euro’da 44,70 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor. Piyasalarda ABD istihdam verileri bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalarda paritelerde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. ABD dolarının, Euro başta olmak üzere 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY), nisan ayında 97,92 seviyesine kadar gerilemişti. Ardında gelen tepki alımlarıyla birlikte DXY mayısta yeniden 100,00 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

DXY 6 HAFTANIN DİBİNDE

Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren yeniden zayıflamaya başlayan DXY, bu hafta tekrar 99,00 seviyesinin altına sarktı. Bugünkü işlemlerde en düşük 98,57 seviyesini test eden DXY, son 6 haftanın da dip seviyesini test etti. Ardından sınırlı tepki alımları gelse de DXY’de 98,90’a yakın denge arayışı devam ediyor.

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EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan EUR/USD paritesi de 1,1454 seviyesini test ederek yine son 6 haftanın en yüksek noktasına ulaştı. Paritedeki bu hareketler iç piyasaya da yansıdı. Dünkü işlemlerde en yüksek 39,26 seviyesini test eden dolar bugün 39,17 TL’ye geriledi. Euro ise en yüksek 44,92 TL’yi test etti. Sabah saatlerinde Euro’da 44,70 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor.

DOLAR NEDEN GERİLİYOR?

Piyasalardaki fiyatlamaları etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD imalat faaliyetinin mayıs ayında beklenenden daha fazla daralması, Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki belirsizlikler, ABD ekonomisinin borçluluk ve temerrüt riskine dair artan endişeler, dolarda güç kaybına sebep oluyor.

Haftanın geri kalan kısmında piyasalarda ABD ekonomisinin sağlığı için, istihdam verileri dikkatle takip ediliyor.

YENİDEN REZERV TARTIŞMALARI

ABD dolarının rezerv statüsünün aşındığını belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, “Ancak hâlâ rezervlerin %57,8’i ABD doları cinsinden. Bu oranın %70’lerden indiğini de unutmayalım. Euro’nun ise geçen sene rezervlerde kullanımı %40 artmış. ABD tahvillerini tutan yabancı oranı da %54’ten %33’e gerilemiş. MB ve varlık fonlarının payı ise %28’den %13’e inmiş. ABD’li şirketler dahi Euro cinsinden borçlanmaya başladı” dedi.

EURO, DOLAR YERİNE GEÇER Mİ?

Doların rezerv statüsünü kaybedişinin, Euro için yeterli olmayacağını da belirten Doç. Dr. Hekim; sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Euro cinsinden tahvil piyasasının 11 trilyon Euro olduğunu ve bunun ABD tahvil piyasasının hemen hemen yarısına denk geldiğini hatırlattı. Hekim “Ortak tahvil ihraçları, sermaye piyasaları birliğinin kurulması ve ticarette daha fazla Euro kullanılması halinde Euro rezerv statüsü kazanabilir” diye konuştu.