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Haberler > Ekonomi > Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! 11,1 milyar dolarlık anlaşma ile sahalara geri dönüyor

Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! 11,1 milyar dolarlık anlaşma ile sahalara geri dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! 11,1 milyar dolarlık anlaşma ile sahalara geri dönüyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşısıyla adını dünya çapında duyuran Alman BioNTech, ABD’li ilaç devi BMS ile 11,1 milyar dolarlık kanser ilacı anlaşması yaptı. Şirket, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanınan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kanser tedavisi alanında önemli bir ortaklığa imza attı. Şirket, ABD'li ilaç devi Bristol Myers Squibb (BMS) ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327’nin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme içeren büyük bir işbirliği anlaşması yaptı.

BioNTech ve BMS tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma kapsamında BMS, işbirliği için BioNTech’e ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar sağlayacak. Geriye kalan ödemeler, araştırma ve geliştirme süreçleri ile ilacın ticarileşme başarısına göre yapılacak.

Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! 11,1 milyar dolarlık anlaşma ile sahalara geri dönüyor - 1. Resim

PANDEMİDEN SONRA HEDEF KANSER TEDAVİSİ

BioNTech, Kovid-19 salgını sırasında mRNA teknolojisini kullanarak Pfizer’la birlikte geliştirdiği aşıyla büyük bir başarı yakalamış ve 2021 yılında 19 milyar dolar gelir elde etmişti.

Salgın sonrası rotasını kanser tedavilerine çeviren şirket, bu alandaki ilk ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! 11,1 milyar dolarlık anlaşma ile sahalara geri dönüyor - 2. Resim

HİSSELERİ YÜZDE 20 ARTTI

Yapılan anlaşmanın duyurulmasının ardından BioNTech hisseleri yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Şirketin hisseleri erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 yükselerek 114,75 dolara kadar çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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