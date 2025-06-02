Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Doğal gazda yeni hedef: İhracat 8 milyar metreküp artacak

Doğal gazda yeni hedef: İhracat 8 milyar metreküp artacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Doğal gazda yeni hedef: İhracat 8 milyar metreküp artacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2024'te 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirterek, "Her şey plana uygun ilerlerse, 2030'a kadar doğal gaz ihracatımızı 8 milyar metreküp artıracağız ve bunu dış pazarlara sunacağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ile 13. Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı. Etkinlikte konuşan Aliyev, ulaştırma ve enerji altyapısına yapılan büyük yatırımlarla Azerbaycan'ın Avrasya'daki konumunun güçlendiğini, enerji projeleri sayesinde kıtanın enerji haritasının yeniden şekillendiğini söyledi.

Aliyev, "Hazar Denizi'ni Karadeniz ve Akdeniz ile birleştiren stratejik boru hatlarını inşa ettik. Elbette bu projelerin tacı, Azerbaycan'ın deniz yataklarından İtalya kıyılarına kadar uzanan 3 bin 600 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'dur" dedi. Azerbaycan'ın enerji güvenliği alanında yaptığı yatırımların küresel jeopolitik önemini artırdığını dile getiren Aliyev, "Enerji, petrol ve doğal gaz bundan sonra da birçok ülkenin enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

Aliyev, bazı ülkelerle doğal gaz arzı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve belirli bölgelerin boru hatlarıyla doğal gazla beslenmesi sayesinde Azerbaycan'ın küresel ölçekte enerji alanında öncü ülke konumuna ulaştığını anlattı.

Doğal gazda yeni hedef: İhracat 8 milyar metreküp artacak - 1. Resim

8 MİYAR METREKÜPLÜK HEDEF

Enerji sektöründeki ilerlemelerin yalnızca Azerbaycan'a değil, bölge ülkelerine de katkı sunduğunu kaydeden Aliyev, "Geçtiğimiz yıl doğal gaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı. Üretimi artırmak istiyoruz çünkü sözleşmeler imzalandı ve süreç devam ediyor. Her şey plana uygun ilerlerse, 2030'a kadar doğal gaz ihracatımızı 8 milyar metreküp artıracağız ve bunu dış pazarlara sunacağız" ifadelerini kullandı.

Aliyev, yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkati çekerek, imzalanan anlaşmalar ve yatırım taahhütleri kapsamında 2030 yılına kadar 6,5 gigavat üretim kapasitesine ulaşılmasının planlandığını, bu kapasitenin ülkenin toplam enerji üretiminin yüzde 35'inden fazlasını oluşturacağını bildirdi.

Aliyev, "Azerbaycan'ın yeşil enerji gündemi oldukça iddialı. Petrol ve gaz açısından zengin bir ülkenin yabancı yatırımcılarla birlikte yeşil enerjiye yatırım yapması, sorumluluğumuzu gösteriyor. Azerbaycan'ın artan elektrik talebini, özellikle yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Sonuç olarak, birkaç milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacak ve bu hacim ihraç edilebilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı! Fiyatlar belli oluyor: Küçükbaş 15, büyükbaş 70 bin TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı! Fiyatlar belli oluyor: Küçükbaş 15, büyükbaş 70 bin TL - EkonomiKurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı!600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! TÜRK-İŞ'ten hükümetin maaş teklifi için önemli açıklama - EkonomiTÜRK-İŞ'ten hükümetin maaş teklifi için önemli açıklamaPiyasalarda yüksek gerilim! Altın ve petrol fiyatında sert yükseliş - EkonomiAltın ve petrol fiyatında sert yükselişDünya pazarlarını fethetti, Türkiye'ye milyon dolarlar kazandırdı! Fındıkta ihracat patlaması - EkonomiDünya pazarlarını fethetti, milyon dolarlar kazandırdıBakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Hedef, iyileşmeyi kalıcı yapmak - EkonomiBakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdiÇok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - EkonomiÇok büyük risk taşıyordu! Hepsi toplatılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...