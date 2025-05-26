Aliyev imzayı attı! Azerbaycan'da 220 mahkum affedildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107. yılı nedeniyle çıkarılan kararnameye imza atarak 220 mahkumu affetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı genelgede bazı mahkumların, ailelerinin ve Baş Kamu Denetçisi'nin başvurularının değerlendirildiğini ifade etti.

AF KARARINI İMZALADI

Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını duyurdu.

BAZILARININ CEZASI SONLANDI, BAZILARININ CEZASI YARIYA İNDİRİLDİ

Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği genelgede 220 mahkumun isimleri yer aldı.

Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri aktarıldı.