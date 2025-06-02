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Dolara talep azalıyor! Dev bankadan Türk lirası tavsiyesi geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolara talep azalıyor! Dev bankadan Türk lirası tavsiyesi geldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, yayınladığı raporunda Türkiye’nin 2025’in ikinci yarısına girerken hem jeopolitik hem de ekonomik gelişmelerden olumlu etkilenebileceğini vurguladı. Banka, 3 aylık vadeli dolar/TL kısa pozisyonunu cazip bulduklarını belirtti.

ABD'li banka Morgan Stanley, yayınladığı son EEMEA Insight raporunda Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Yılın ikinci yarısında Türkiye'nin hem jeopolitik hem de ekonomik gelişmelerden olumlu etkilenebileceğinin altını çizen banka, Türk lirasında 'carry trade' (Yatırımcıların düşük faiz oranına sahip bir para biriminde borçlanarak, bu parayla daha yüksek faiz oranına sahip bir para birimine yatırım yapma stratejisi) işlemlerinin yatırımcıya hala pozitif getiri sunduğunu belirtti.

Dolara talep azalıyor! Dev bankadan Türk lirası tavsiyesi geldi - 1. Resim

TÜRK LİRASI TAVSİYESİ

Son dönemde dolar talebinde azalmaya dikkat çeken banka, 3 ay vadeli dolar/TL kısa pozisyonunu cazip bulduklarını bildirdi. Rapora göre geçtiğimiz aylarda 35 milyar doları aşan carry trade pozisyonları, 20 milyar dolara kadar gerilese de son dönemde yabancı yatırımcıların yeniden dolar/TL kısa pozisyonlarına yönelmesi dikkat çekiyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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