İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat "Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi" diyerek duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Haziran 2025 11:26 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 11:35 - Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdığını söyledi.

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"na katıldı. Bolat burada yaptığı konuşmada ihracat verilerini paylaştı. İlgili Haber Emekli aylıkları bayram öncesi yatırılacak mı? Açıklama geldi, tarih netleşti CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİ Bolat, "Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi. İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı" dedi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar