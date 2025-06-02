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Emekli aylıkları bayram öncesi yatırılacak mı? Açıklama geldi, tarih netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekli aylıkları bayram öncesi yatırılacak mı? Açıklama geldi, tarih netleşti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aylık ödeme günü 5 haziran olan emekli sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin ödemeleri, 4 Haziran 2025'te yapılacak.

6 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin SGK'dan beklediği haber geldi.

TARİH DEĞİŞTİRİLDİ

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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