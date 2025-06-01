Saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi! "Çok sayıda uçağımız hasar gördü"

Ukrayna’nın derin menzilli FPV drone saldırılarının ardından Moskova’dan beklenen açıklama geldi. Rusya, ilk kez bu çapta bir kaybı resmen kabul etti. Yapılan açıklamada, "Çok sayıda askeri uçağımız hasar aldı" denilerek saldırının etkisi doğrulandı. Kremlin kaynakları, saldırının boyutunu netleştirmese de askeri tesislerde ciddi hasar oluştuğunu itiraf etti.

Ukrayna'nın FPV drone saldırıları sonrası Kremlin sessizliğini bozdu. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklar, ülke içindeki hava üslerine yönelik saldırılarda "çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğünü" açıkladı.

STRATEJİK ÜSLERE DERİN SALDIRI

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) bir buçuk yıldır hazırlığını sürdürdüğü belirtilen “Örümcek Ağı” kod adlı operasyon kapsamında, Irkutsk’taki Belaya, Murmansk’taki Olenya, Ryazan’daki Dyagilevo ve Ivanovo’daki hava üsleri aynı anda vuruldu.

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İHA’ların, Rus topraklarında önceden konumlandırılan ve çatılarında FPV drone saklanan kamyonlardan fırlatıldığı açıklandı. Yerel kaynaklara göre saldırı, Rus hava savunmasını tamamen hazırlıksız yakaladı.

MOSKOVA'DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Murmansk ve Irkutsk bölgelerinde yangın çıktığını, çok sayıda uçağın hasar gördüğünü doğruladı. Bakanlık, Ryazan, Amur ve Ivanovo’daki girişimlerin püskürtüldüğünü iddia etti. Ancak bağımsız kaynaklar, saldırıların etkisinin daha büyük olduğunu bildiriyor. Uydu görüntüleri ve sahadan gelen videolara göre yalnızca Olenya ve Belaya üslerinde toplam 8 uçağın imha edildiği öne sürüldü.

"DRONE'LARI OPERATÖRLER YÖNETTİ"

Öte yandan Ukrayna, Poltava’daki Uzun Menzilli Havacılık Müzesi’nden yönlendirilen yapay zeka destekli FPV drone’larla Rus havaalanlarına saldırı düzenlendiği iddialarını yalanladı.

The Kyiv Independent yazarı Anna Fratsyvir, "Görüntülerde LTE antenleri açıkça görülüyor, bu da manuel kontrolü doğruluyor" açıklamasını yaptı.

SALDIRI DRONE'LARI ÇELYABİNSK'TE Mİ TOPLANDI?

Askeri muhabir Aleksandr Kots’un bildirdiğine göre, kamikaze FPV drone’ların bulunduğu konteynerlerin Sverdlovsk bölgesindeki bir depoda toplandığı tahmin ediliyor. İki Çelyabinsk plakalı kamyonun saldırılara karıştığı belirtilirken, bölgenin Kazakistan sınırında olması da istihbarat sızması ihtimalini gündeme taşıdı.

TRUMP BİLMİYORDU, ZELENSKİY HAZIRLIKTAYDI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Ukrayna tarafı saldırıdan önce bazı temaslarda bulunarak, Trump yönetimini gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini iddia etti. Ancak CBS News, Beyaz Saray’ın operasyondan haberdar olmadığını aktardı.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin, 2 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te İstanbul’da, Çırağan Sarayı’nda doğrudan görüşmelere başlayacağı bildirildi. Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek. Rus heyetinin başında ise Kremlin danışmanı Vladimir Medinskiy yer alacak.

Zirveye, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın gözlemci statüsünde katılacağı belirtildi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında çatışmaların durdurulması, ateşkes koşulları ve tarafların karşılıklı hazırladığı mutabakat metinlerinin müzakeresi yer alıyor.