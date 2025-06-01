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Zelenskiy ve Putin görüşmesi masada! İstanbul'da barış zirvesinin ana hatları ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zelenskiy ve Putin görüşmesi masada! İstanbul&#039;da barış zirvesinin ana hatları ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için İstanbul'da barış masası bir kez daha kuruluyor. Yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek heyetler arası görüşme öncesi Ukrayna'nın sunacağı memorandumun ana hatları ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinden bu yana barışın sağlanması için her türlü girişimi yapan Türkiye, ateşkes için bir kez daha ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmeleri yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Kritik zirve öncesi Ukrayna'nın sunacağı memorandum yani anlaşma ve uzlaşı için özet metinin ana hatları ortaya çıktı.

ZELENSKİY VE PUTİN ARASINDA GÖRÜŞME MASADA

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna en az 30 günlük tam bir ateşkesin sağlanması, ardından her iki tarafın elindeki tüm tutukluların ve Rusya'nın elindeki topraklara götürülen Ukraynalı çocukların iade edilmesi ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılmasını istiyor.

HEYETLER SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞACAK

Plana göre Moskova ve Kiev, ABD ve Avrupa'nın da katılımıyla, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışma olan üç yıllık savaşı tamamen sona erdirmek için anlaşabilecekleri şartları belirlemek üzere çalışacak.

UKRAYNA'NIN ASKERİ GÜCÜNE KISITLAMA GETİRİLECEK Mİ?

Öte yandan Ukrayna'nın barış anlaşması için ortaya koyduğu çerçeve şartları, Kiev'in daha önce öne sürdüğü şartlarla büyük ölçüde aynı.

Bunlar arasında, barış anlaşması sağlandıktan sonra Ukrayna'nın askeri gücüne herhangi bir kısıtlama getirilmemesi, Moskova güçleri tarafından ele geçirilen Ukrayna toprakları üzerindeki Rus egemenliğinin uluslararası alanda tanınmaması ve Ukrayna'ya tazminat ödenmesi yer alıyor.

Belgede ayrıca, cephe hattının şu anki konumunun, toprak müzakerelerinin başlangıç ​​noktası olacağı belirtildi.

Bu ifadeler, Rusya'nın son birkaç haftada kamuoyuna açıkladığı taleplerden önemli ölçüde farklılaşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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