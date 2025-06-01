Savaşın kaderi İstanbul’da yazılacak: Çırağan Sarayı’nda kritik zirve!

Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yeniden başlıyor. TRT’ye dayandırılan bilgilere göre görüşmelere Çırağan Sarayı ev sahipliği yapacak. Ukrayna heyetine, Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek.

İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde yeniden kritik bir diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılacağını açıkladı. TRT’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre görüşmeler Çırağan Sarayı'nda gerçekleşebilir.

UMEROV İSTANBUL'DA OLACAK

Ukrayna tarafında diplomasi trafiğini yürüten Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yaptığı son açıklamada, Rusya’ya Ukrayna’nın tutumunu yansıtan bir belge ilettiklerini bildirdi.

Umerov, “Koşulsuz ateşkese hazırız. Görüşmelerin anlamlı ve sonuç odaklı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle doğrudan müzakerelerin yeniden başlatıldığını anımsattı.

16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen ilk tur görüşmelerde tarafların esir takasında anlaştığını belirten Lavrov, "1000'e 1000" formatında esir değişiminin başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Öte yandan Russia Today'in kaynaklarına göre, Rus heyeti İstanbul’a ulaştı.

ZELENSKİY: SÜREÇ YALNIZCA TEKNİK MÜZAKERELERLE SINIRLI KALMAYACAK

Zelenskiy, toplantı öncesi Ukrayna’nın müzakere pozisyonunu net şekilde ortaya koydu. “Pazartesi günü İstanbul’daki toplantıdan önce pozisyonları tanımladım. Birincisi, tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi, tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise kaçırılan çocukların iadesi” diyen Zelenskiy, sürecin yalnızca teknik müzakerelerle sınırlı kalmayacağını belirtti.

“Güvenilir ve kalıcı bir barış tesis etmek ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantıya hazırlanıyoruz. Sadece liderler temel sorunları çözebilir” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'DAN BARIŞ MUTABAKATI ÖNERİSİ

Lavrov, Moskova’nın bu süreçte barış için somut bir adım attığını ve tarafların pozisyonlarını içeren belgeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Rus Bakan, "Vladimir Medinskiy’in başkanlık edeceği heyetimiz, 2 Haziran’da İstanbul’da yapılacak ikinci turda Ukrayna heyetine kriz çözümüne dair geliştirdiğimiz mutabakatı sunmaya ve açıklamaya hazırdır" demişti.

TRT’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre görüşmeler Çırağan Sarayı'nda gerçekleşebilir.

Rus Dışişleri Bakanı, dün Moskova’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Türk platformunun ev sahipliği konusunda olumlu geri dönüş sağladığını belirterek, “Misafirperverliğinden ötürü Türk ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullanmıştı.

"İSTANBUL'DAKİ YENİ TUR HERKES TARAFINDAN DESTEKLENMELİ"

Lavrov açıklamasında, “Barış sürecinin başarısıyla gerçekten ilgilenen herkesin, İstanbul’da düzenlenecek yeni doğrudan görüşmeleri desteklemesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

UKRAYNA: ATEŞKESE HAZIRIZ, BELGEYİ TESLİM ETTİK

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da yaptığı açıklamada, Rusya’ya ateşkesi kapsayan ve Ukrayna'nın pozisyonunu yansıtan bir belge sunduklarını doğruladı.